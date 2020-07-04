04.07.2020 - 18:41 |
Koronavirüs vaka ve ölü sayısı 4 Temmuz'da kaç oldu? Corona virüste son durum nedir?
Koronavirüste sıcaklıkların artmasına rağmen gerile olmadı. Dün bin 172 yeni vaka yaşanırken 19 kişi yaşamını yitirdi. Her gün vaka ve ölü sayıları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 4 Temmuz Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?
Koronavirüste yaz aylarında gerileme beklenirken tablo tam tersini söylüyor. Ölü ve vaka sayısı hala halkı endişelendiriyor. Vaka sayıları hala binin üzerinde... Uzmanlar vatandaşı uyarmaya devam ederken günlük tablodaki son durum en çok merak edilen konuların başında geliyor.
4 TEMMUZ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?
Koronavirüsün bügünkü tablosu açıklanmış değil. Sağlık Bakanlığı tarafından son durumun saat 20.00 gibi açıklanması bekleniyor.
Bakan Albayrak, "Salgının etkileri en aza indirilmiş durumda"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ataşehir Hizmet Binası Açılışı'nda konuştu. Bakan Albayrak, "Salgının etkileri en aza indirilmiş durumda. Normalleşmede pozitif ayrışan ülke olduk." dedi. Bakan Albayrak, Türkiye'nin normalleşme döneminde ekonominin tüm göstergelerinde pozitif ayrışan ülke olduğunu vurgulayarak, "2018 Ağustos'undan beri Türkiye'nin ekonomik krize gireceğini söyleyenler, yazıyorlar, çiziyorlar, ifade ediyorlar. Hep duyuyoruz. Böylesi bir krize maddi, manevi ve siyasi yatırım yapanlar, pandemi dönemimizdeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya devam edecek " dedi.