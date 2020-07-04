Koronavirüs vaka ve ölü sayısı 4 Temmuz'da kaç oldu? Corona virüste son durum nedir?

Koronavirüste yaz aylarında gerileme beklenirken tablo tam tersini söylüyor. Ölü ve vaka sayısı hala halkı endişelendiriyor. Vaka sayıları hala binin üzerinde... Uzmanlar vatandaşı uyarmaya devam ederken günlük tablodaki son durum en çok merak edilen konuların başında geliyor.

4 TEMMUZ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüsün bügünkü tablosu açıklanmış değil. Sağlık Bakanlığı tarafından son durumun saat 20.00 gibi açıklanması bekleniyor.