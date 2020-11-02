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02.11.2020 - 18:04 |

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Kasım (bugün) korona son durum nedir?

Koronavirüs hasta sayısı uzun zamandır 2 binlerin üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar pandeminin bir an önce son bulmasını umut ederken günlük korona tablosunu da araştırmaya devam ediyor. Peki, koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Kasım (bugün) korona son durum nedir?

Koronavirüs hasta ve ölü sayıları endişe vermeye devam ediyor. Artışlar tedirgin ederken her gün son koronavirüs tablosu öğrenilmek isteniyor. Bu nedenle de Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu her akşam saatinde yoğunlaşıyor.

2 KASIM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Koronavirüs 2 Kasım vaka ve ölü sayısı açıklanmış değil. Sağlık Bakanlığı tarafından bugünkü koronavirüs tablosunun saat 19.00 gibi açıklanması bekleniyor.

1 KASIM KORONA TABLOSU

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu 2 Kasım (bugün) korona son durum nedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
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