Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Kasım (bugün) korona son durum nedir?

Koronavirüs hasta ve ölü sayıları endişe vermeye devam ediyor. Artışlar tedirgin ederken her gün son koronavirüs tablosu öğrenilmek isteniyor. Bu nedenle de Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu her akşam saatinde yoğunlaşıyor.

2 KASIM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Koronavirüs 2 Kasım vaka ve ölü sayısı açıklanmış değil. Sağlık Bakanlığı tarafından bugünkü koronavirüs tablosunun saat 19.00 gibi açıklanması bekleniyor.

1 KASIM KORONA TABLOSU