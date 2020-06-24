Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 24 Haziran corona virüsü son durum

Corona virüsü vaka ve ölü sayısı aramaları haziran ayı itibarıyla tekrar yükselişe geçti. Artan vaka ve ölü sayıları yurttaşları tedirgin ederken 'Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?' soruları sık sık soruluyor.

24 HAZİRAN KOROBAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

24 Haziran koronavirüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettim Koca'nın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Corona virüs Bilim Kurulu, yeni tip corona virüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Covid-19 ile mücadelede son durum ve normalleşme süreci sonrasında atılan adımlar görüşülecek.

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, Covid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak, veriler doğrultusunda normalleşme süreci görüşülecek.