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28.08.2020 - 18:54 |

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü coronavirüs son durum nedir?

Koronavirüs vaka sayıları tekrar 1500 sınırına dayandı. Dünkü vefat sayısı ise halkı endişeye sevk etti. Gözler bugünkü tabloda... Peki, bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü coronavirüs son durum nedir?

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı endişe verici boyutlara ulaştı. Dün vaka sayısı bin 491 olurken vefat sayısı ise 26'ya yükseldi. Bugünkü tablo tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Peki, Koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

28 Ağustos koronavirüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmış değil. Son verilerin saat 20.30 gibi açıklanması bekleniyor.

27 AĞUSTOS RAPORU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şu sözleri sarf etti: Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.

Son 24 saatte 106.111 test yapıldı, 1491 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 26 kişi hayatını kaybederken, 995 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, toplam hasta sayısı 263 bin 998, toplam vefat sayısı 6 bin 209, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, ağır hasta sayısı 862, toplam iyileşen hasta sayısı 240 bin 792 oldu.

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu Bugünkü coronavirüs son durum nedir

Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği ortaya çıktıHepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...
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