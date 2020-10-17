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17.10.2020 - 18:13 |

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü korona tablosu nedir?

17 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı için bekleniyor. Dün Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız" dedi. İşte detaylar...

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü korona tablosu nedir?

Koronavirüs hasta sayısı gitgide artıyor. İstanbul'da artış yüzde elliye varırken bugünkü hasta ve vefat sayısı tüm vatandaşlar tarafından bekleniyor. Dün hasta sayısı 1.812 olurken bugünkü tablo için bekleyiş sürüyor.

17 EKİM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

17 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Yeni korona tablosunun 19.00 gibi açıklanması bekleniyor.

16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 16 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Ağır hasta sayısı 1445 oldu, son 24 saatte 1419 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 301 bin 98'e yükseldi.

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu Bugünkü korona tablosu nedir

 

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