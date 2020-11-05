5 Kasım (bugün) korona tablosu açıklandı... Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

5 Kasım koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Her akşam olduğu gibi Türkiye bu soruya cevap arıyor. Birkaç gündür hasta sayıları 2300'lerin üzerinde seyrederken bugünkü korona tablosu araştırılmaya başlandı.

5 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

5 Kasım koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Son tabloda hasta sayısı 2302 olurken vefat sayısı 76 oldu.

4 KASIM KORONAVİRÜS HASTA VE VEFAT SAYISI