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05.11.2020 - 19:40 |

5 Kasım (bugün) korona tablosu açıklandı... Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı saat 19.00 gibi açıklandı. Türkiye korona tablosunda artış olup olmadığını merak ederken Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusunu yöneltiyor.

5 Kasım (bugün) korona tablosu açıklandı... Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

5 Kasım koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Her akşam olduğu gibi Türkiye bu soruya cevap arıyor. Birkaç gündür hasta sayıları 2300'lerin üzerinde seyrederken bugünkü korona tablosu araştırılmaya başlandı.

5 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

5 Kasım koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Son tabloda hasta sayısı 2302 olurken vefat sayısı 76 oldu.

5 Kasım (bugün) korona tablosu açıklandı... Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu

4 KASIM KORONAVİRÜS HASTA VE VEFAT SAYISI

5 Kasım (bugün) korona tablosu açıklandı... Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu

 

Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe kapatıldıTünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanan ulaşım, Ankara yönüne kapatıldı.
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