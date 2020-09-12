KORONAVİRÜS vaka ve ölü sayısı kaç oldu? CORONA VİRÜSÜ son durumu nedir?

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor. Dünya bir an önce bu kabustan uyanmak isterken Türkiye'de de Sağlık Bakanı Fahrettin Koco her akşam son verileri paylaşıyor. Dün vaka sayısı 1671 olurken vefat sayısı 56'ydı. Peki bugünkü son durum nedir?

KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

12 Eylül koronavirüs son tablosu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 19.30 gibi açıklama yapması bekleniyor.

11 EYLÜL KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1117 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 256 bin 524'e yükseldi, 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1223 oldu. 1671 kişiye ise yeni tanı kondu.