Koronavirüse karşı Türk dayanışması

Düşük gelirli mahallelerde vaka sayısının 10 binin üzerinde olduğunu belirten Altuntaş, ABD’deki Türk toplumunun salgına karşı mücadelede örnek bir dayanışma sergilediğini belirterek, “Konsolosluğumuzun oluşturduğu acil destek hattı, birçok farklı sivil toplum örgütümüzün yapmış olduğu yardım kampanyaları buradaki diğer topluluklara örnek oluyor” dedi.



Yoksul mahalleler



6 yıldır, Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayısı bakımından birçok ülkeyi geride bırakan New York City’nin (NYC) Manhattan bölgesinde yaşayan Altuntaş, korona salgını ile birlikte karşı karşıya oldukları durumu Milliyet’e şöyle aktardı:

“New York, ABD’nin en kalabalık ve en kozmopolit şehirlerinden biri. Gelir düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde kovid-19 salgını daha minimal olarak seyrediyor. Brooklyn Borough Park, Corona ve Bensonhurst, eyaletin en düşük gelirli bölgeleri ve Kovid-19’un en yaygın olduğu üç mahalle. Bu mahallelerde toplam vaka 10 binlerin üzerindeyken, gelir düzeyinin en yüksek olduğu Manhattan’da 469 civarlarında. Bunun sebebi,

ABD’de sağlık sektörünün sadece sigortası bulunan vatandaşlara daha fazla imkan tanıması ve ABD’de milyonlarca sigortasız vatandaşın bulunması.”

“Türk toplumu bu salgında gerçekten diğer topluluklara örnek davranışlar sergiliyor. Konsolosluğumuzun oluşturduğu acil destek hattı, bir çok farklı sivil toplum örgütümüzün yapmış olduğu yardım kampanyaları burada yaşayan diğer topluluklara örnek olmaya devam ediyor. Amerika Karadeniz Giresunlular Derneği’nce öğrencilere yardımlar yapılıyor.

TASC (Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi) ve Yurt dışı Türkler Başkanlığımızın ortak yardım kampanyası bir çok ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşıyor. New York dışında da bir çok sivil toplum örgütümüz kolları sıvadı. Yardım kampanyalarıyla birlik ve beraberlik mesajları ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor.

250’ye yakın Türk vatandaşı New York bölgesinde mahsur kaldı. Öğrencilerimiz, konsolosluğumuz ve devletimizin yetkilileriyle iletişim halindeler.”



‘Ölümler daha fazla’

“Benim aldığım duyumlar verilen rakamlardan daha fazla ölümlerin olduğu yönünde. Kovid-19’un ardından insanların alışkanlıkları değişti. Devamlı dışarıda yemek yiyen, hızlı tüketime alışkın bir toplum artık evde kendi yemeğini hazırlayan bir topluma dönüştü.

İnsanların eskisine göre daha temiz ve duyarlı oldukları gözlemlendi. Milyonlarca insan işini, eğitimini, hobilerini gündelik hayattaki ihtiyaçlarını dijital dünyanın sunduğu araçlarla karşılamaya başladİnanıyorum ki, önümüzdeki birkaç yıl içinde plazalardan ofis tutmamıza gerek kalmayacak.

Bine yakın öğrencimizle uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Hazırlıksız yakalanan, altyapısı olmayan yüzlerce dil okulu ve özel eğitim kurumu kapatıldı ya da eğitime 1 yıl ara verdi.”



‘Hava kirliliği hayli azaldı’

Milyonlarca insan evlerine kapandı. NASA’nın verilerine göre Boston, New York ve Washington DC’nin bulunduğu metropolitan hattında hava kirliliği oranı yüzde 30 azalmış. Bu arada ABD’de işsizlik rakamları 16.5 milyona ulaşmış durumda.