MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüse rağmen açık! Masaj salonunda basıldılar...
ABONE OL
13.02.2021 - 09:55 | | DHA

Koronavirüse rağmen açık! Masaj salonunda basıldılar...

Son dakika haberlere göre İstanbul Esenyurt'ta, koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen açık olduğu öğrenilen bir masaj salonuna polis ekipleri baskın yaptı. Yapılan baskında yabancı uyruklu bir çalışan da kapının arkasında saklanırken yakalandı.

Koronavirüse rağmen açık! Masaj salonunda basıldılar...
Masaj salonunda basıldılar!
Masaj salonunda basıldılar!
Masaj salonunda basıldılar!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere rağmen Ardıçlı Mahallesi'nin Villalar mevkiinde bulunan bir masaj salonunun açık olduğu bilgisine ulaşan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Özel odalarda müşterilere, yabancı uyruklu kadınlar tarafından masaj yapıldığı anlarda, polis ekipleri baskın düzenledi.

Koronavirüse rağmen açık Masaj salonunda basıldılar...

İşletmenin, tedbirler kapsamında kapalı olması gereken tüm bölümlerinin faaliyette olduğu tespit edildi. İş yerinde bulunan kişilere toplam 30 bin lira ceza kesilirken, adli işlem başlatıldı. Masaj salonunda çalışan yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Masaj salonu, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Koronavirüse rağmen açık Masaj salonunda basıldılar...

KAPININ ARKASINDA YAKALANDI

Baskın anında ise yabancı uyruklu bir kadın çalışanın, masaj odalarından birinin kapısının arkasına saklandığı anlar ise kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin kapının arkasında yakaladığı kadın saklandığı yerden çıkarılarak, diğer müşterilerin yanına götürüldü.

Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralıAntalya'nın Alanya ilçesinde, kaldığı barakanın zabıta ekiplerince yıkılmasının ardından buna neden olduğunu düşündüğü kişileri pompalı tüfekle yaralayan Ö.T. (40) adlı kadın, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Gara'da teröristlere bir darbe daha

Son dakika! Gara'da teröristlere bir darbe daha

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

Dayanamadı, şikayet etti! 'Babamı görmek istemiyorum'

Dayanamadı, şikayet etti! 'Babamı görmek istemiyorum'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet