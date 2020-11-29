29.11.2020 - 15:53 | | DHA
Koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi
Bursa’nın Gürsu ilçesinde, koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi düzenlenirken, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması kararlarının alındığı dönemde, Bursa’nın Gürsu ilçesindeki davullu zurnalı gelin alma eğlencesi tepki topladı. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen eğlencede, bazı katılımcıların maske takmaması ve sosyal mesafeyi de hiçe sayması dikkat çekti.
Yeni kısıtlamalar olacak mı? İşte masadaki yeni önlemlerGelen son dakika haberine göre; Yeni önlemler söz konusu olabilir mi? Bu soru geliyor akıllara... Koronavirüs salgınında alınan önlemler yeterli oldu mu? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bu gündemle toplanacak. Masada hangi konu başlıkları var? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? İşte detaylar...