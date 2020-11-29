Koronavirüse rağmen davullu zurnalı gelin alma eğlencesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması kararlarının alındığı dönemde, Bursa’nın Gürsu ilçesindeki davullu zurnalı gelin alma eğlencesi tepki topladı. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen eğlencede, bazı katılımcıların maske takmaması ve sosyal mesafeyi de hiçe sayması dikkat çekti.