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29.10.2020 - 09:47 | | DHA

Koronavirüse yakalanan milletvekili Enginyurt: Bana bulaşmaz, demeyin!

Koronavirüs tedavisi gören Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "'Bana bulaşmaz' demeyin. Ben de 'Bana bulaşmaz' diyenlerdendim ama koronavirüs bana, eşime, oğluma, danışmanıma bulaşarak her yere bulaşabileceğini gösteren lanet bir illet" dedi.

Koronavirüse yakalanan milletvekili Enginyurt: Bana bulaşmaz, demeyin!

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ankara’da tedavi altında olan Enginyurt, sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaştı. Enginyurt, mesajında şunları söyledi:

"Değerli dostlar; Covid-19 yani koronavirüs belası bütün dünyada yayılıyor. 'Bana bulaşmaz demeyin'. Ben de 'Bana bulaşmaz' diyenlerdendim ama koronavirüs bana, eşime, oğluma, danışmanıma bulaşarak her yere bulaşabileceğini gösteren lanet bir illettir. Bu yüzden dikkatli olalım. '3 kişiyle konuşuyorsak 1 kişiyle konuşalım, 3 yere gideceksek 1 yere gidelim' diyen Sağlık Bakanı'nın sözüne dikkat edelim. Koronavirüs büyük bir tehlike. Bunu ortadan kaldırmanın yolu hijyen, maske, mesafe. Bu kurallara uyalım. İnşallah bu belayı hep birlikte atlatacağız. Sağlık Bakanı'mız başta olmak üzere doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Koronavirüs mücadelesini yapan sağlıkçılarımızı, sağlığımızı siyasete alet etmeyelim. Mücadele gerçekten en ciddi şekilde veriliyor. Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Herkesi dikkatli, duyarlı olmaya davet ediyorum."

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