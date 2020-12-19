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19.12.2020 - 14:35 | | DHA

Koronavirüse yenik düşen Meral hemşireye hüzünlü veda

Samsun'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Meral Arbağ (42) için görev yaptığı Bafra Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene katılan Arbağ ailesi ile sağlık çalışanları, gözyaşlarına hâkim olamadı.

Koronavirüse yenik düşen Meral hemşireye hüzünlü veda

Koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan 2 çocuk annesi hemşire Meral Arbağ, dün gece hayatını kaybetti. Meral Arbağ’ın cenazesi bugün çalıştığı Bafra Devlet Hastanesi önüne getirilerek, tören düzenlendi. Törende Meral Arbağ’ın annesi Saliha Taş, babası Burhan Taş, eşi Cevdet Arbağ ve çocukları Saliha ile Ömer Arbağ hazır bulundu. Törene katılan Arbağ ailesi ile sağlık çalışanları, gözyaşlarına hâkim olamadı. Taziyeleri kabul eden baba Burhan Taş'un "Sen git. Ben de geleceğim kızım" demesi herkesi ağlattı.

Törene katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı da “Akşam haber aldığımız andan itibaren bu üzüntüyü hepimiz yaşamış olduk. Şu anda gözyaşlarını tutmaya çalışan sizlerin bu yoğunluğu, bu kardeşimizin ne kadar çok sevilen ve çevresine ne kadar faydalı olan bir kişi olduğunun da ispatı. Allah rahmet eylesin. Sağlık camiamızın başı sağ olsun. Allah yakınlarına da sabırlar versin. Bütün temennimiz tüm yöneticiler olarak bu kayıpların önüne geçmek. Yalnız ilk sağlık çalışanımızın bu şekilde vefat etmesi gerçekten hepimizi derinden üzdü” dedi.

Helallik alındıktan sonra Meral Arbağ’ın cenazesi toprağa verileceği Asri Mezarlığına götürüldü.

Koronavirüse yenik düşen Meral hemşireye hüzünlü veda

Koronavirüse yenik düşen Meral hemşireye hüzünlü veda

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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