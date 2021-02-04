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04.02.2021 - 10:52 | | DHA

Koronavirüse yenilen doktora acı veda! 'Oğlum sıra sende değil, bizdeydi'

Adana’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Ertane, görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden tören düzenlendi. Mesai arkadaşları ve ailesinin katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne, “Yandım Allah’ım. Oğlum sıra sende değil, bizdeydi” diye ağıt yakması yürek burktu.

Koronavirüse yenilen doktora acı veda! 'Oğlum sıra sende değil, bizdeydi'
Acılı anneden yürek yakan sözler! 'Oğlum sıra sende değil, bizdeydi'
Acılı anneden yürek yakan sözler! 'Oğlum sıra sende değil, bizdeydi'
Acılı anneden yürek yakan sözler! 'Oğlum sıra sende değil, bizdeydi'
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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Ertane'nin 4 Aralık 2020'de yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 3 gün sonra durumu ağırlaşan Ertane, yoğun bakım ünitesine alınıp entübe edildi. Genç doktor, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık iki ay süren yaşam savaşını dün kaybetti.

Dr. Ertane için bugün sabah saatlerinde görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Ertane’nin acılı ailesinin yanı sıra Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve çok sayıda sağlık personeli katıldı. Törende konuşan Nacar, çok üzgün olduklarını ve saygıdeğer bir mesai arkadaşlarını kaybettiklerini dile getirdi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Törende, Dr. Ertane’nin mesai arkadaşlarının çok üzgün olduğu görüldü. Dr. Ertane’nin cenazesi tören alanına getirildiği sırada annesi Mihriban ve babası Mehmet Ertane gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan çift, tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Dr. Ertane’nin mesai arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı anne Mihriban Ertane’nin, “Yandım Allah’ım. Oğlum sıra sende değil, bizdeydi” diye ağıt yakması yürek burktu.

Dr. Mehmet Ertane’nin cenazesi yapılan duaların ardından defnedilmek üzere Ceyhan Asri Mezarlığı’na uğurlandı.

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