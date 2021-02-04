Koronavirüsten korunma yolları

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, kanser hastalarına koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı.

Kanser hastalarının koronavirüsten korunma konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Dr. Hancılar, korunma yollarını anlattı, “Aktif kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi devam eden hastalarımız kesinlikle tedavilerine ara vermemelidirler. Gerekli önlemlere uygun yaşayarak, tedavilerine düzenli devam etmelidirler” dedi.

Nasıl beslenmeli?

- Günde en az 2.5 litre sıvı tüketin

- Kefir bağışıklık sistemi için çok yararlıdır ve tedaviler esnasında güvenle kullanılabilir. Mümkünse evde hazırladığınız kefiri günde iki bardak olarak içebilirsiniz.

- Propolis içeren solüsyonlardan günde bir kez tüketebilirsiniz.

- Gün içinde tüketeceğiniz suyun içine bir adet limon koyarak kullanın, limon hem içerdiği C vitamini nedeni ile virüslere karşı koruyucu olacaktır hem de daha fazla miktarda su içmenizi sağlayabilir.

- Öğünlerinizde mutlaka sebze ve yeşillik içeren salatalar olmalıdır.

- Meyve ve sebzeleri kullanmadan önce dikkatlice yıkayın.

- Kemoterapi esnasında kullanılmasını önermediğimiz; greyfurt ve nar suyu haricindeki meyve sularını taze olmak kaydı ile rahatlıkla tüketebilirsiniz.

- Deniz suyu içeren burun damlalarını gün içinde sık sık kullanarak ve tuzlu ya da karbonatlı su ile gargara yaparak, virüsün boğaz ve burun mukozasına yapışmasını engelleyebilirsiniz. Böylece hastalık riski en aza indirilebilir.

- Dirseklerinizi de kapsayacak şekilde, gün içinde sık sık ellerinizi en az 20 saniye yıkayın.

- Sigarayı kesinlikle tüketmeyin ve sigara içilen ortamlarda bulunmayın.

- Zerdeçal ve zencefilin, ağız yoluyla emilimi yüksek olmasa da bağışıklık sistemi için yararlıdır. Salatalara ekleyerek ya da yoğurt ile birlikte tüketebilirsiniz.