MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüsü yenen doktor alkÄ±ÅŸlarla taburcu oldu
ABONE OL
19.12.2020 - 00:04 | | DHA

Koronavirüsü yenen doktor alkÄ±ÅŸlarla taburcu oldu

Kocaeli'de, Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde gÃ¶revli KalpÂ Damar Cerrahisi UzmanÄ± DoÃ§. Dr.Â Orhan FÄ±ndÄ±kÂ (53),Â koronavirÃ¼sÂ tedavisinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alkÄ±ÅŸlarla taburcu oldu.Â

Koronavirüsü yenen doktor alkÄ±ÅŸlarla taburcu oldu

Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde gÃ¶revli Kalp Damar Cerrahisi UzmanÄ± DoÃ§. Dr. Orhan FÄ±ndÄ±k,Â koronavirÃ¼sÂ testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine evinde karantinaya alÄ±ndÄ±.

FÄ±ndÄ±k daha sonra gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±. 14 gÃ¼nlÃ¼k tedavisinin ardÄ±ndan koronavirÃ¼sÃ¼Â yenen FÄ±ndÄ±k, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±yla taburcu oldu.Â Bir sÃ¼re evinde dinlenecek olan Orhan FÄ±ndÄ±k, tekrar gÃ¶revine dÃ¶necek.Â 

KoronavirÃ¼sÃ¼Â yenen doktor alkÄ±ÅŸlarla taburcu oldu

Â 

15 Temmuz Åžehitler Köprüsü giriÅŸinde otomobil yandÄ±!15 Temmuz Åžehitler Köprüsü giriÅŸinde otomobilde yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Köprüde denetim yapan polis ekipleri yangÄ±nÄ± söndürürken, trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Bugün marketler kaça kadar açÄ±k? Marketler, bakkallar bugün saat kaçta kapanÄ±yor?

BugÃ¼n marketler kaÃ§a kadar aÃ§Ä±k? Marketler, bakkallar bugÃ¼n saat kaÃ§ta kapanÄ±yor?

Erken emekli olmanÄ±n 6 formülü!

Erken emekli olmanÄ±n 6 formÃ¼lÃ¼!

AÅŸÄ±nÄ±n içeriÄŸinde hangi maddeler yer alÄ±yor?

AÅŸÄ±nÄ±n iÃ§eriÄŸinde hangi maddeler yer alÄ±yor?

1 milyon dolarÄ± çalÄ±p Silivri'ye gitti, yakalandÄ±!

1 milyon dolarÄ± Ã§alÄ±p Silivri'ye gitti, yakalandÄ±!

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet