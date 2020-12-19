KoronavirÃ¼sÃ¼Â yenen doktor alkÄ±ÅŸlarla taburcu oldu

19.12.2020 - 00:04 | | DHA
Koronavirüsü yenen doktor alkÄ±ÅŸlarla taburcu oldu
Kocaeli'de, Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde gÃ¶revli KalpÂ Damar Cerrahisi UzmanÄ± DoÃ§. Dr.Â Orhan FÄ±ndÄ±kÂ (53),Â koronavirÃ¼sÂ tedavisinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alkÄ±ÅŸlarla taburcu oldu.Â
Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde gÃ¶revli Kalp Damar Cerrahisi UzmanÄ± DoÃ§. Dr. Orhan FÄ±ndÄ±k,Â koronavirÃ¼sÂ testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine evinde karantinaya alÄ±ndÄ±.
FÄ±ndÄ±k daha sonra gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±. 14 gÃ¼nlÃ¼k tedavisinin ardÄ±ndan koronavirÃ¼sÃ¼Â yenen FÄ±ndÄ±k, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±yla taburcu oldu.Â Bir sÃ¼re evinde dinlenecek olan Orhan FÄ±ndÄ±k, tekrar gÃ¶revine dÃ¶necek.Â
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