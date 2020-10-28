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28.10.2020 - 13:26 | | DHA

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı: Hafıza kaybı yaşıyorum

Kayseri'de koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı Mustafa Ercıyes, 22 gün süren tedavi ile sağlığına kavuşup, görevine döndü. Ercıyes, "Şu an iyiyim. Hafıza kaybı yaşıyorum ama bu da geçici" dedi.

Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı: Hafıza kaybı yaşıyorum

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde sağlık hizmetlisi olarak çalışan Mustafa Ercıyes(51), geçen 28 Ağustos günü, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine de tedaviye alındı. 8 gün hastanede 14 gün evinde tedavi gören evli ve 3 çocuk babası Ercıyes, sağlığına kavuştu.

Yeniden görevine dönen Ercıyes, "Çalıştığım hastanede koronavirüse yakalandım. Sekiz gün hastanede yattım. Çok fazla bir sıkıntı yaşamadım. Taburcu olduktan sonra solunum sıkıntısı ile karşılaştım. Bu şekilde 14 günde evde karantina altında kaldım. Şu an iyiyim. Hafıza kaybı yaşıyorum ama bu da geçici. Vatandaşlarımız koronavirüsü çok ciddiye alsın. Maske ve mesafe kurallarına mutlaka dikkat etsinler. Ailesini, ülkesini düşünen herkes maske takmalı ve mesafeye uymalıdır" dedi.

120 yaşındaki Menica nine koronavirüsü yendiŞırnak'ın Uludere ilçesi Ortabağ köyünde yaşayan 120 yaşındaki Menica Encü, gördüğü tedaviyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.
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