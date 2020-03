‘Koronavirüsü yeninceye kadar ‘evde kal’ Türkiye’

Dünyayı etkisi altına alan, yerkürenin birbirinden en uzak köşelerinde dahi görülen koronavirüs ilk olarak 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’de kendini gösterdi. İlk vakadan yaklaşık bir ay sonra oldukça uzak bir ülkede, Filipinler’de ve yaklaşık 2.5 ay sonra da Avrupa kıtasında, Fransa’da koronavirüse rastlandı. Bu virüsün çok kısa zamanda yayıldığı anlamına geliyordu. 11 Mart günü ise maalesef ülkemizdeki ilk koronavirüs vakası açıklandı.

Kişisel temizlik

Bu görünmez düşman uzaklık ve sınır tanımıyor, bu nedenle savaşmanın en etkili yolu sosyal mesafeyi korumak ve kişisel temizliğimize özen göstermek. Virüse her an yakalanabilecekmiş gibi daha da önemlisi virüsü bir taşıyıcı olarak yayabilecekmişsiniz gibi dikkatli davranmak ve bunlara uygun tedbirler almak bu sürecin en önemli anahtarı.

Biz Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak hem üyelerimizin hem de personelimizin sağlığını korumak ve toplum sağlığının korunmasına destek olabilmek adına uzaktan çalışma modelini uygulamaya koyduk. Söz konusu model kapsamında, tüm işlemler öncelikle online olarak yapılmakta, yalnızca online veya uzaktan yapılması mümkün olmayan işlemler hizmet binamızda dönüşümlü olarak görev yapan minimum personelimiz tarafından yürütülmektedir.

Üyelerimizle her an bağlantıda olabilmek için daha önceden kurmuş olduğumuz BAİB mobil uygulamamızı şu an çok daha aktif bir şekilde kullanıyoruz. Üyelerimizin telefonlarındaki marketlerden ücretsiz olarak indirebilecekleri android ve IOS işletim sistemlerinde kullanılabilen mobil uygulamamız sayesinde tüm üyelerimizin bir telefon uzağındayız.

‘Üstesinden geleceğiz’

Bugün, sadece ülkemizde değil tüm dünyada hayatın tüm alanlarını felç eden, her birimizin günlük yaşamını son derece etkileyen bir tehlike ile karşı karşıyayız. Maalesef henüz bu tehlikenin kesin bir çözümü yok fakat bir önlemi var: Evde kalmak. Bu zor günlerin, milletçe ortaya koyacağımız dikkat ve fedakârlıkla üstesinden geleceğimize olan inancımla lütfen zorunlu olmadıkça evden ayrılmayın diyor, sağlıklı günler diliyorum.