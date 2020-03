Koronaya karşı Alo 184 devrede

Bilim Kurulu tarafından oluşturulan algoritma çerçevesinde, koronavirüs olduğunu düşünen kişilere uzmanlar tarafından sorular yöneltilecek. Bakanlık, kişilerin evlerde kendi kendilerine teşhis koymalarını önlemek için algoritmayı paylaşmazken, sorulara verilen yanıtlar sonunda koronavirüs olabileceği düşünülen kişiler, il ve ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla referans hastanlere yönlendirilecek.



Kim test yaptırmalı?



Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yönetici Toker Ergüder, kimlerin COVID-19 testi yaptırması gerektiğini açıkladı. Ergüder, “A, B veya C kategorisinde olanlar Alo 184’e danışarak COVID-19 testi yaptırabilirler” dedi. Toker, A, B ve C kategorilerini de şöyle açıkladı:



A kategorisi : Ateş, akut solunum yolu hastalığı belirti bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı) ve klinik tablonun başka bir etiyoloji ile açıklanamaması, semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde yurtdışında bulunma öyküsü olanlar.



B kategorisi: Akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı), semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas edenler.



C kategorisi: Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri olanlar, hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI:Son 14 gün içinde gelişen akut solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, öksürük ve dispne, takipne, hipoksemi, hipotansiyon, akciğer görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği), klinik tablonun başka bir neden ve klinik tablo ile açıklanamaması.