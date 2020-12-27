Koronaya rağmen kayak merkezleri doldu

Kış denilince akla ilk kayak geliyor. Türkiye, 50’den fazla kayak merkeziyle bu konuda çok zengin. Bu yıl kar yağışının geç başlaması nedeniyle bazı merkezlerin açılışları ertelenmişti. Ancak son yağışlar ve suni kar sistemleriyle birlikte gözde merkezlerin çoğu kayağa hazır hale geldi.

Bu yıl koronavirüs nedeniyle otellerde eğlencelere kısıtlama getirildi. Yine kayak merkezlerinde birçok düzenleme yapıldı. Buna rağmen kayak yapılan pistler otel arazisi olarak kabul edildiği için sokağa çıkma yasaklarına dahil değiller. Bu nedenle yılbaşındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı hem şehirden uzaklaşmak hem de doğada keyifli bir tatille yeni yıla girmek isteyenler kayak merkezlerine akın ediyor. Ancak bazı bölgelerde pistler birkaç otel tarafından ortak kullanıldığı için yasak süresince kayak yapılamayacak. Öte yandan yabancı turistler bu yasaklardan muaflar. Hem otellere hem de şehirlere göre bu kurallarda da farklılıklar olabiliyor. O nedenle kayak merkezi seçmeden önce iyi araştırma yapmak gerekiyor.

İstanbul’a yakın

Türkiye’de hemen her bölgede bir kayak pisti bulunuyor. Onlardan öne çıkanlar şöyle:

Uludağ: Türkiye’de kayak denilince ilk akla gelen adres Uludağ. Merkezde şu anda kar yok. Yağışın pazartesiden itibaren başlaması bekleniyor olsa da merkezde kayak yapılabilecek seviyeye ocağın ilk haftalarında ulaşılacağı düşünülüyor. Buna rağmen açılan otellerde birçok misafir konaklıyor. Bursa’nın 36 kilometre güneyindeki merkezde yüksek hizmet standardına sahip birçok otel ve işletme bulunuyor. Alp ve Kuzey disipliniyle tur kayağı ve helikopterli kayak uygulamaları bakımından uygun coğrafya şartlarına sahip olan Uludağ’da, kayak dışında snow board, big foot, buz pateni, kar motosikleti aktiviteleri de yapılabiliyor.

Kartalkaya: Bolu’da Köroğlu Dağları üzerindeki Kartalkaya, İstanbul’a yakın olduğu için yine en çok tercih edilen merkezler arasında bulunuyor. Çeşitli eğim ve zorluk derecelerinde 25 pistin yer aldığı bölgede, pistlerin toplam uzunluğu 40 kilometre. Kartalkaya’da 14 Aralık’taki sezon açılışı yetersiz kar nedeniyle 25 Aralık’ta yapılabildi. Kar makinelerinin de takviyesiyle kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu merkezde 2 bin yatak kapasiteli 6 otel hazırlıklarını tamamladı.

Kartepe: İstanbul’a yakın diğer adres ise Kocaeli’deki Kartepe. Samanlı Dağları’nın zirvesinde yer alan bölge, 1860 rakıma sahip. 14 doğal pist, 3 telesiyej ve 2 adet teleski bulunan Kartepe Kış Spor Merkezi’nde kayak dışında snowboard, big foot, kar motosikleti de yapılabiliyor. Kartepe’de henüz kar yağışları istenilen seviyede olmadığı için sezonun yılbaşından sonra açılması bekleniyor.

Erzurum’da turistler davul, zurnayla karşılandı.

Dünyaca ünlü

Palandöken: Erzurum’daki Palandöken, dünyanın en uzun ve en dik pistleriyle öne çıkıyor. 3125 metrelik pistin bulunduğu merkezde, 10 telesiyej, 1 teleski, 2 baby lift, 1 gondol lift hizmet veriyor. Palandöken, son yıllardan yurt dışından da büyük ilgi görüyor. Son olarak şehre dün, Ukrayna’dan direkt uçuşla 190 kişilik turist kafilesi geldi. Turistler, güllerle ve davul, zurnayla karşılandı.

Sarıkamış: Kars’taki Sarıkamış, Alpler’deki kristal kar türünün görüldüğü yer olması nedeniyle kayak için özel bir yer. Sarıkamış ilçesiyle iç içe olan kayak merkezinde zirvelere ulaşımı sağlayan 4 telesiyej var. Sarıkamış’ta sezonun başlaması için İçişleri Bakanlığı’ndan genelge bekleniyor.

Yılbaşında yüzde yüz dolu

Kayseri’de bulunan Erciyes Kayak Merkezi’nin toplam 102 kilometre uzunluğunda 34 farklı kayak pisti var. Dünyada az görülen, kayağa elverişli bir zemin oluşturan toz kar türünün bulunduğu merkez, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Güvenli Kayak Merkezi Sertifikası’na da sahip.

Erciyes, yurt içinde olduğu kadar yurt dışındaki turistler tarafından da ilgi görüyor. Yılbaşı için otellerde yüzde yüz doluluk oranına ulaşan Erciyes’e özellikle Rusya, Ukrayna ve Polonya’dan talep yüksek. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “İlk charter seferi Ukrayna’dan yapıldı. Hafta içinde Rusya ve Polonya gibi ülkelerden turistler gelecek. Yılbaşında yaklaşık 3-4 bin civarında misafirimiz olacak. Otellerimizin hemen hemen tamamı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı” dedi.

Yurt dışına dikkat

Yurt dışında kayakta öne çıkan birçok ülke var. İsviçre ve Avusturya başta olmak üzere Kuzey İtalya, Güney Almanya ve Fransa’nın pek çok bölümünden görülen Alpler, profesyonel kayakçıların adresi. Ancak koronavirüs nedeniyle birçok ülkede seyahat kısıtlaması bulunuyor. Öte yandan Ukrayna’da Bukovel, Bosna Hersek’te Bjelasnica, Bulgaristan’da Bansko ve Pamporovo, Makedonya’da Mavrovo da ulaşım ve vize kolaylığıyla Türkiye’den giden turistler için cazip olmasına karşılık şu anda önceki yıllara göre tur sayıları ise çok sınırlı.

Yılbaşı için Ukrayna’ya tur düzenleyen şirketlerin yanı sıra 13 Ocak’tan sonra Bulgaristan ve Makedonya’daki merkezlere yönelik birçok tur bulunuyor. Ancak son günlerde özellikle yılbaşı için gerçeği yansıtmayan bilgilerle tur reklamları yapılmaya başlandı. Bu konuda bazı acentelerin başta Bulgaristan olmak üzere yurt dışı tatil programlarıyla tüketicileri kandırdığını aktaran Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu “Yılbaşı tatili hayaliyle mağdur olmayın” uyarısında bulundu. Ağaoğlu, “Söz konusu ülkelerde yılbaşı kutlamalarının yapılıp yapılmayacağı dahi belli değil. Tüketiciler çok dikkatli olmalı. Gerek kendilerinin sağlıkları gerekse dolandırılmamak için hem yurt içi hem de yurt dışına dair ilanlara aldanıp, rezervasyona para ödememeli. Seyahat ve tatil organizasyonu yaptıracakları acentelerin TÜRSAB üyesi olup olmadıkları sorgulanmalı” diye konuştu.