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06.08.2020 - 12:32 | | DHA

Korsan taksi, coronavirüs denetimine takıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında, polis ekipleri şehir merkezinde denetim yaptı. Denetimde yakalanan ve korsan taksicilik yaptığı belirlenen sürücü E.O.'ya (48) 6 bin 141 TL idari para cezası kesilirken, otomobili 60 gün trafikten men edildi.

Korsan taksi, coronavirüs denetimine takıldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye bağlı olarak, Keşan'da da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince meydan ve caddelerde denetim yapıldı. Polis ekipleri, Alparslan Türkeş meydanındaki denetimler sırasında, içerisinde 2 yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Yapılan incelemede, E.O.'nun pazarlık usulü korsan taksiyle taşımacılık yaptığı belirlendi. Yetki belgesiz taşımacılık yapan E.O.'ya 6 bin 141 TL idari para cezası kesilirken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

 

 

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