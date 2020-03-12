12.03.2020 - 14:56 | | DHA
Köşe yazarı ve eşine bıçaklı gasp girişimi!
Antalya’nın Alanya ilçesinde Dünya Gazetesi köşe yazarı Kerim Ülker ve eşine bıçak çekip, para isteyen 2 kişi, çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.
Dünya Gazetesi köşe yazarı Kerim Ülker ve eşi, tatil için bulundukları Alanya'da, 8 Mart günü akşam saatlerinde yolda yürürken, yanlarına 2 kişi yaklaştı. Bu kişiler, bıçak çekip, Kerim Ülker ve eşinden para istedi. Durumu fark eden çevredekilerin müdahalesiyle 2 şüpheli, kaçtı.
Kerim Ülker ve eşi, çağırılan polis ekiplerine ifade vererek, şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Minibüslerde "dezenfekte" tartışmasıCorona virüse karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Ancak yoğunluğun yaşandığı minibüslerin bir çoğu buna dahil değil. Birçok minibüs şoförü araçlarını kendi imkanlarıyla temizlediklerini ifade ediyor.