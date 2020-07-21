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21.07.2020 - 16:49 | | İHA

Kötü kokular gelen daireden ceset çıktı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir sitenin sakinleri, zemin kattan kötü kokular yayıldığını fark ederek ev sahibine bildirdi. Balkondan içeriye giren ev sahibi, tur şirketinde çalışan kiracısının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yalnız yaşayan adamın ölümünün üzerinden en az 5-6 gün geçtiğini tespit etti.

Kötü kokular gelen daireden ceset çıktı!

Olay, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden kötü bir kokunun yayıldığını fark eden site sakinleri, kokunun zemin kattan geldiğini tespit ederek ev sahibine haber verdi. Zemin katın balkonundan içeriye giren ev sahibi, kiracısı Yılmaz Türkoğlu'nu (54) yerde hareketsiz buldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Side Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri, Türkoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Türkoğlu’nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, adli tabip ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yılmaz Türkoğlu’nun ölümünün üzerinden en az 5-6 gün geçtiği, cesedin çürümeye başlaması nedeniyle etrafa kötü bir koku yaydığı bildirildi. Yılmaz Türkoğlu’nun 2 yıldır sitedeki dairede kiracı olarak oturduğu, Side’de bir tur şirketinde çalıştığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

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