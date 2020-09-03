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03.09.2020 - 10:42 | | İHA

"Kötüyüm bana yardım edin" dediği evin bahçesinde öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde rahatsızlanan bir şahıs, yardım istemek için girdiği evin bahçesinde hayatını kaybetti.

"Kötüyüm bana yardım edin" dediği evin bahçesinde öldü

Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi Özden Sokak'ta meydana gelen olayda rahatsızlanan Hüseyin Güden (34), "Kötüyüm bana yardım edin" diyerek müstakil bir eve girdi.

Burada yere yığılan Güden'e ilk müdahaleyi ev sahibinin çağırdığı sağlık ekibi yaptı. Güden, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Hüseyin Güden'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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