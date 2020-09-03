"Kötüyüm bana yardım edin" dediği evin bahçesinde öldü

Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi Özden Sokak'ta meydana gelen olayda rahatsızlanan Hüseyin Güden (34), "Kötüyüm bana yardım edin" diyerek müstakil bir eve girdi.
Burada yere yığılan Güden'e ilk müdahaleyi ev sahibinin çağırdığı sağlık ekibi yaptı. Güden, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Hüseyin Güden'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Deşet anları.. Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.