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05.12.2020 - 00:34 | | İHA

Kovalamaca sonucu yakalandı! 6 farklı suçtan ceza yedi

Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan araç sürücüsü, 6 farklı suçtan toplamda 9 bin 309 lira para cezası yedi. Alkollü olduğu belirlenen, araç içerisinde uyuşturucu madde yakalanan araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kovalamaca sonucu yakalandı! 6 farklı suçtan ceza yedi

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il genelinde farklı noktalarda uygulama gerçekleştirdi. İhbar üzerine bir arazi aracı Çavuşlar Mahallesi’nde Motorize Yunus Timleri tarafından takibe alındı.

Kovalamaca sonucu durdurulan şüpheli arazi aracı sürücüsü M.B.’nin alkollü olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri tarafından araçta yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca sürücü M.B.’nin üzerinde yapılan aramada ise bir adet çakı yakalandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde üzerinde yazılar bulunan ve muayenesiz olduğu belirlenen arazi aracı, bağlanarak otoparka çekildi.

Kovalamaca sonucu yakalandı 6 farklı suçtan ceza yedi

Araç trafikten men edilirken, sürücüye toplamda 9 bin 309 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü M.B. ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

 

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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