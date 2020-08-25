25.08.2020 - 12:37 | | DHA
Kovalamacada yakalandÄ±! AyakkabÄ±sÄ±ndan uyuÅŸturucu çÄ±ktÄ±
KÃ¼tahyaâ€™da, kovalamacayla durdurulan otomobildeki 2 ÅŸÃ¼pheliden birinin ayakkabÄ±sÄ±nÄ±n tabanÄ±nda 30 gram uyuÅŸturucu madde metamfetamin ele geÃ§irildi.Â
KÃ¼tahya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kente baÅŸka ÅŸehirden uyuÅŸturucu getirileceÄŸi bilgisi Ã¼zerine harekete geÃ§ti. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonunda plakasÄ± tespit edilen otomobil, takibe alÄ±ndÄ±. Åžehir giriÅŸinde polis ekipleri, otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne 'dur' ihtarÄ±nda bulundu.
Ancak sÃ¼rÃ¼cÃ¼ durmayarak, otomobille kaÃ§maya baÅŸladÄ±. YaÅŸanan kovalamaca sonunda durdurulan otomobildeki 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerden M.G.â€™nin ayakkabÄ±sÄ±nÄ±n tabanÄ±nda poÅŸet iÃ§inde 30 gram uyuÅŸturucu madde metamfetamin ele geÃ§irildi.
AdÄ± aÃ§Ä±klanmayan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, M.G.â€™nin sorgusu sÃ¼rÃ¼yor.
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Zeytinburnu'nda metrobüste yangÄ±n çÄ±ktÄ±!Ä°stanbul Zeytinburnuâ€™nda metrobüste yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan araca müdahale ederek, yangÄ±nÄ± söndürdü. YangÄ±nda ölen ya da yaralanan olmazken araç küle döndü.