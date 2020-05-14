Kovalamacayla durdurulan araçta 13 kilo bonzai ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı'nda piyasaya sürülmek için, yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Uyuşturucu taşıdığı belirlenen araç takibe alındı. Uygulama noktasında ‘dur’ ihtarında bulunuldu ancak sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonunda sürücü, aracı, Hıdırağa Mahallesi Kalealtı Sokak'ta terk edip kaçtı.

Araçta yapılan aramada 2 valiz içinde, piyasa değeri 1 milyon lira olan 13 kilogram bonzai ve bir hassas terazi ele geçirildi. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.