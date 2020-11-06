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06.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kovid-19 denetimleri artıyor

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 denetimlerinin, sahada daha etkin yapılması için valiliklere “Koronavirüs salgını denetimleri” konulu genelge gönderdi.

Kovid-19 denetimleri artıyor

Genelge özetle şöyle:

81 il ve 922 ilçede bizzat vali ve kaymakamların başkanlığında yapılacak sahadaki denetim faaliyetlerine, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları da katılacak, zabıta ekiplerinin tamamından yararlanılabilecek.

Saha denetimlerinde her türlü toplu ulaşım araçları (ticari taksi, dolmuş, otobüs, metrobüs, tramvay, metro, deniz otobüsü vb.), pazar yerleri, alışveriş, sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere öncelik/ağırlık verilecek.

Şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakılacak.

Sosyal hayatın canlı olduğu yerlerde kolluk/zabıta araçlarından megafonlar vasıtasıyla sürekli anons yapılmak suretiyle vatandaşlara mesafe, maske kuralları hatırlatılacak.

Denetimler sırasında, Kovid-19 tanılı veya temaslısı kişilerin izolasyon koşullarını ihlal ettiğinin belirlenmesi durumunda yurt ve pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmaları sağlanacak.

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