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19.08.2020 - 07:00 |

Kovid-19 hastası çiğ köfte yapıp sattı

Kırklareli’nde koronavirüs tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı.

Kovid-19 hastası çiğ köfte yapıp sattı

Balkan Caddesi’nde Kovid-19 tanısı konulan bir esnafın dükkanını açtığı ihbarını değerlendiren polis ve sağlık ekipleri, kontrollerde M.A.’nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti. Evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, “Benim bir yerim ağrımıyor. Ateşim çıkmadı ki. Dükkâna bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim” diyen M.A.’ya, karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3150 lira ceza uygulandı.

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