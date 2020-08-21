Kovid-19 stresi cilde de düşman

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi dermatoloji uzmanı Dr. Serpil Pırmıt, Kovid-19 nedeniyle yaşanan aşırı stresin cilt yaşlanma hızını artırabileceği uyarısında bulundu. Dr. Pırmıt, “Özellikle son aylarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun kaygıya yol açan, uykularımızı kaçırabilen Kovid-19 pandemisi sürecinde yaşadığımız aşırı stres, hem beyin hem de vücut kimyasında değişikliklere yol açarak, aynı zamanda serbest radikallerin oluşumunu artırarak cildin yaşlanma hızını da artırabilir” dedi.



Cansız bir görünüm



Kronik stres nedeniyle ciltte kolajen ve hyaluronik asit sentezinin azalması nedeniyle kuruluk, ince kırışıklıklar, çizgiler ve cansız bir görünüm oluşabileceğini, stres nedeniyle serbest radikallerin oluşumunun artarak ciltte yaşlanma sürecinin artabileceğini belirten Dr. Pırmıt, şunları söyledi:

“Stres altındayken sağlıklı alışkanlıkların terk edilmesi, daha uzun çalışma saatleri, uyku düzeninde bozulma, sağlıklı gıda tüketiminde azalma, kafein, alkol ve sigara tüketimi de yüzde yorgun görünüm, gözaltı morluğunda artma veya gözlerde şişlik oluşumuna neden olabiliyor. Cilt eski parlaklığını kaybederek daha soluk ve donuk bir görünüm alıyor. Vücudunuz stres altındayken ‘savaş ya da kaç’ moduna girerken, vücutta kortizol ve adrenalin hormonlarında artış oluyor. Adrenalinin artması ile ter bezleri uyarılıp daha fazla terleme meydana geliyor. Hızlıca çok fazla su kaybı olması vücudun susuz kalmasına yol açtığından, eğer su tüketimi de yeterli değilse ciltte kuruluk oluşuyor” diye konuştu.



Strese karşı cildi korumanın yolları



Cildinizin yapısında bir değişiklik fark ettiğinizde stres altında olup olmadığınızı kontrol ederek, stresi rahatlatacak yöntemler arayın.



Cilt bakımınızı ihmal etmeyin. Cildinizi yumuşak temizleyiciler ile temizleyerek ciltteki aşırı yağı azaltabilir, cilt yapısına uygun bir nemlendiriciyi hem yüz hem vücut için kullanarak cildin nemli kalmasını sağlayabilirsiniz.



Özellikle hassas veya egzamalı bir cilde sahipseniz nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Güneş ışınlarından korumak için yüksek koruma faktörlü güneş koruyucular kullanın.



Akneye eğilimli, yağlı cilt yapısına sahipseniz cilt doktoruna başvurarak cildin yağ sentezini azaltan dolayısıyla porların temiz kalmasını sağlayan kremler kullanarak alevlenmelerin önüne geçebilirsiniz.