Kovid-19 tablosu zikzak çiziyor

Kovid-19 salgınında ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan bugüne kadar Türkiye genelinde toplam 791 bin 906 test yapılırken, vaka sayısı 101 bin 790’a, vefat edenlerin sayısı ise 2 bin 491’e ulaştı. Vaka ve vefat sayılarının artmasına karşın, son bir haftadır ilginç bir tablo ortaya çıkmış durumda.



40 bin 520 test yapılan ve toplam test sayısı 598 bin 933’e ulaşan 18 Nisan günü vaka artış hızı yüzde 4.8’e geriledi. Bir sonraki gün, 19 Nisan’da ise 35 bin 344 test gerçekleştirildi ve toplam test sayısı 634 bin 277’ye çıktı. 19 Nisan günü, vaka artış hızı yine yüzde 4.8 olarak saptanırken, uzmanlar bu tablonun umut verici olduğunu söyledi.

Ancak 20 Nisan’da bir önceki güne oranla vaka artış hızı aniden yüzde 5.4’e yükseldi. 19 Nisan’da 3 bin 977’i olan yeni vaka sayısı, 20 Nisan’da bir anda 4 bin 674’e çıktı. 21 Nisan tarihinde ise vaka artış hızı yüzde 5.1 olurken, günlük vaka sayısı de 19 Nisan’a göre 634 kişi arttı. Uzmanlar bu artışın, 10 Nisan etkisinden kaynaklandığını söylüyor.



‘450 kişiyi etkiler’



Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, tabloyu şöyle değerlendirdi:



“Vaka artış hızımız iki haftalık süreçte yüzde 14 seviyesinden yüzde 4’e gerilemişti. Filyasyon ekipleri, tedavi algoritması, yoğun bakım yatak sayısı ve sağlıkçıların fedakarlığı artış hızında duraksama ve düşüşü sağladı. 20 ve 21 Nisan’daki artışın 10 Nisan’dan kaynaklandığını düşünüyoruz. Havaların düzelmeye başlamasıyla insanlar hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıkmaya başladı. Dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesi insanların marketlere hücum ettiğini gördük. Site bahçesinde oturanlar, dışarı çıkanların sayısındaki artış dikkate değerdi. Şunu unutmayalım ki, halen salgının içindeyiz. Dikkat etmediğimiz, önlemleri gevşettiğimizde yeni vaka artışları kaçınılmaz olur. ‘Ben uymazsam ne olacak ki!’ mantığından sıyrılmamız gerekiyor. Bir kişinin yaptığı yanlış 15 günde 450 kişiye virüs bulaştırma riskini doğurabilir. Hepimiz dikkatli olmalıyız. Süreç içinde inişli, çıkışlı tablolar görebiliriz. Ama inişli, çıkışlı grafiğin artık düşüşe geçmesi için herkes duyarlı olmalı.”



‘Durum iyiye gidiyor’



İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Osman Erk ise, pandemi tablosunun iyiye gittiğini bizzat sahada gözlemlediklerini belirterek, şunları söyledi:



“Salgın İstanbul ağırlıklı seyrediyor. Sahadan gelen bilgiler, tablonun iyiye gittiğini gösteriyor. İstanbul Tıp Fakültesi, Bezm-i Alem ve Yedikule Göğüs Hastalıkları hastanelerinde

vaka sayıları gerçekten azaldı. Yoğun bakıma yatış yapan, hastanelere müracaat edenlerin sayısı da düşüyor. Fatih ilçesi en yoğun vaka artışı yaşanan yerlerin başında geliyordu. Ortaya çıkan yeni tablo ve azalma eğrisi pandeminin gidişatı açısından fikir verecektir. Vaka sayılarımız bir süre daha 3 binli rakamlarda seyrettikten sonra düşüşe geçecektir. Ancak ramazan ayı faktörü ne olur, bilmiyoruz. Vatandaş tedbiri elden bırakırsa sayılar yine artar. 20 ve 21 Nisan’daki vaka artış oranı 10 Nisan etkisiydi. 22 Nisan’daki rakamlar plato çizdiğimizi, hatta düşüş eğrisini gösteriyor. Tepe noktaya tahminimizden önce ulaşıp, düşüş eğrisine geçtiğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki bir aylık süreçte tedbirlerde gevşeme olmazsa Haziran’ın ilk günlerinden itibaren vaka sayısı 100’lü rakamlara düşebilir.”