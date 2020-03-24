Kovid-19’a karşı dayanışma ağı

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine Türkiye genelinde gönüllüler seferberliği başlatıldı. Gönüllüler çevrelerindeki yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. İstanbul’da da Kadıköylüler yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve bedensel engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Kadıköy Dayanışma Ağı’nı kurdu. Gönüllüler Kadıköy’ün birçok yerine yapıştırdıkları stickerlar ile yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlara yardımcı olacaklarını duyurdu.



‘İhtiyaçlarınız neler?’



Kadıköy Dayanışma Ağı gönüllüsü Tilbe Akan (25) oluşumla ilgili şunları anlattı:



“Koronavirüs açısından risk grubunda olan 60 yaş üzeri, kronik hastalığı olan ya da fiziksel engeli olan komşularımızla yardımlaşmak üzere Kadıköy Dayanışma Ağı’nı kurduk. Kadıköylüler olarak bu süreçte tüm komşularımızın ihtiyaçları için elimizden gelen katkıyı sağlayabileceğimiz bir dayanışma hareketi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Başlangıç olarak, Facebook grubumuzdaki ağı genişleterek ve muhtarlarla iletişime geçerek sokağımızdaki 60 yaş üzeri veya hastalığı, engeli olan komşularımızı belirleyeceğiz. Gıda, temizlik gibi malzemeleri onlara ulaştırabilecek gönüllüler olarak onlarla güvenli bir şekilde irtibat kurmayı amaçlıyoruz. Her ne ihtiyaç ortaya çıkarsa, bunlara beraber çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Diğer semt ve mahallelere de kendi dayanışma ağlarını kurmalarını öneririz. Arabası, bisikleti veya motosikleti olanlar alışverişlerde yardımcı olacak. Sosyal medya üzerinden bir çağrı yaparak herkese ihtiyacını soracağız. Alışverişe mi ihtiyacınız var yoksa her gün bir dost telefonuna mı? Ya da ilaçlarınızın mı alınması gerekiyor? Bu ağ devreye giriyor. Örneğin geçen gün ağdaki bir arkadaşımız ekmek yapmak isteyenlerle elindeki ekşi mayasını Facebook grubunda paylaşabileceğini duyurdu. Evinizden çıkmadan da dayanışmanın yolu var.”



‘Yapabileceğin bir şey var'



Kadıköy Dayanışma Ağı gönüllüleri tarafından hazırlanan ve Kadıköy’de birçok noktaya yapıştırılan iki farklı stickerda şu bilgiler yer aldı:

“Bizler Kadıköy’de oturan komşularınızız. Koranavirüs nedeniyle birbirimiz ve kendimiz için mümkün olduğunca dışarı çıkmamakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Fakat hayat devam ediyor ve gündelik ihtiyaçlarımızı gidermemiz gerekiyor. Virüsün bağışıklık sistemi düşük insanları daha fazla etkilediğini biliyoruz. Bu nedenle 65 yaş üstü, hasta ve engelli komşularımızın bizimle temasa geçmesini rica ediyoruz.”



“Elimden ne gelir diye düşünüyorsan, senin de yapabileceğin bir şey var. Koronavirüse karşı riskli gruptaki komşularınla dayanışabilirsin. Alışveriş yapabilir, köpeklerini gezdirebilir, ilaçlarını alabilir, arayıp halini hatırını sorabilirsin. Bilgini ya da yeteneğini paylaşabilir, imkanlarını paylaşabilirsin.”







