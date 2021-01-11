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11.01.2021 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul

Kovid-19’a karşı grip ilacı umudu! Prof. Dr. Unutmaz: Tedavide çığır açabilir

ABD’li bilim insanları tarafından gribe karşı geliştirilen Molnupiravir adlı ilaç, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde yeni tip koronavirüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdiği tespit edilmişti. İkinci aşama insan deneylerine devam eden ilaç, eğer başarılı sonuçlar verirse virüsün neden olduğu Kovid-19 ile mücadelede çığır açabilir ve belirtisiz yayılmayı engelleyebilir.

Kovid-19’a karşı grip ilacı umudu! Prof. Dr. Unutmaz: Tedavide çığır açabilir
MERT İNAN İstanbul

 

Connecticut Üniversitesi Alerji ve İmmünoloji bölümünde görevli Prof. Dr. Derya Unutmaz, faz 2 ve faz 3 ilaca ilişkin sonuçların mart ayına kadar belli olacağını belirterek, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Georgia Eyalet Üniversitesi Biyomedikal Bilimler Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, gribe karşı geliştirdikleri yeni bir antiviral ilaç olan ‘MK-4482/EIDD-2801’in deney fareleri üzerinde yeni tip koronavirüsü tamamen etkisiz hale getirdiğini ve bulaşma riskini önlediğini ortaya koydu. Molnupravir olarak bilinen ilaç, Profesör Richard Plemper liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirildi. Şu anda ilacın faz 2 ve faz-3 insan denemeleri yapılıyor. Oral yolla alınabilecek ilaç umut vaat ediyor. Birkaç ay içerisinde söz konusu ilacın Kovid-19 tedavisinde etkisi netleşir. Ölümlerde düşüş olup olmayacağına bakarak bir sonuca varacaklar. Mart ayına kadar sonuçlar netleşir ancak bilim dünyası olarak umutluyuz.”

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