Ã‡in'i Vuhan kentinde aralÄ±k ayÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan ve kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼mÂ dÃ¼nyayÄ± saran corona virÃ¼s pandemisi nedeniyle birÃ§ok Ã¼lkede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±Â ve kÄ±sÄ±tlamalar dolayÄ±sÄ±yla insanlar evlerinde kalÄ±rken, bu sÃ¼recin en Ã§ok mesaiÂ yapan ve en Ã§ok risk grubunda bulunan meslek grubu doktorlar ve saÄŸlÄ±kÂ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± oluyor.

SalgÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de de yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÅŸ yÃ¼kÃ¼ ve sorumluluklarÄ±Â artan saÄŸlÄ±k personeli, fedakarca Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Kovid-19 tanÄ±sÄ± alan ve ÅŸÃ¼phesi olan hastalarla yakÄ±n temasta bulunanÂ saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, hastalÄ±ÄŸÄ±n kendilerine bulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in tulum, Ã¶nlÃ¼k,Â maske, gÃ¶zlÃ¼k ve siperlikle koruyucu tedbirlerini alÄ±yor. Ã–zellikle hastaylaÂ temas edeceÄŸi zamanlarda 2-3 kat maske ve eldiven kullanÄ±mÄ±na Ã¶zen gÃ¶steriyorlar.

Bu sÃ¼reÃ§te olasÄ± bulaÅŸ riskine karÅŸÄ± kendilerini de izole etmekÂ durumunda kalan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, evlerinden ayrÄ±lÄ±yorlar ya da aileleriniÂ baÅŸka bir yere gÃ¶nderiyorlar. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±, eÅŸlerini ve anne babalarÄ±nÄ± uzun sÃ¼reÂ gÃ¶remeyen saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, telefondan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ konuÅŸarak hasret gidermeyeÂ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Ailelerine duyduklarÄ± Ã¶zlemle gÃ¶revlerini yÃ¼rÃ¼ten saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±,Â salgÄ±nÄ± en az kayÄ±pla atlatabilmek iÃ§in vatandaÅŸlara "Evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±ndaÂ bulunuyorlar.

Ã–te yandan gÃ¼n boyunca salgÄ±nla mÃ¼cadelelerini sÃ¼rdÃ¼ren saÄŸlÄ±kÂ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, tÃ¼m bu yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§erisindeÂ Â hastanede kendilerineÂ ayÄ±rabildikleri kÄ±sa molalarda birbirleriyle sohbet ederek sosyalleÅŸiyorlar.

KadÄ±kÃ¶y Medicana Hastanesindeki pandemi servisinde gÃ¶revÂ yapan hekiminden hemÅŸiresine, yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k personelinden hasta danÄ±ÅŸmanlarÄ± veÂ temizlik gÃ¶revlilerine kadar birÃ§ok kahraman saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyerekÂ portre fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekti.

"KENDÄ°MÄ°ZÄ° VE HASTALARI KORUMAK Ä°Ã‡Ä°N Ã–ZEL EKÄ°PMAN KULLANIYORUZ"

GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. GÃ¼ler GÃ¶gÃ¼ÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ±Â aÃ§Ä±klamada, poliklinikte Kovid-19 ÅŸÃ¼phesi olan kiÅŸileri belli koÅŸullarda takipÂ ettiklerini, hastalarÄ±n maske taktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendilerinin de maske, gÃ¶zlÃ¼k ve eldivenÂ gibi koruyucu ekipmanlarla hastalarÄ± muayene ettiklerini sÃ¶yledi.

HastanÄ±n Kovid-19 ÅŸÃ¼phesi yÃ¼ksekse Ã§ektikleri tomografideki bulgularlaÂ bunu saptadÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden GÃ¶gÃ¼ÅŸ, tedavi sÃ¼recinde aldÄ±klarÄ± Ã¶nlemleri ÅŸÃ¶yleÂ anlattÄ±:

"Tomografide Kovid-19 bulgularÄ± saptadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hastalarÄ± ayrÄ± bir alanaÂ alÄ±yoruz. BunlarÄ±n Ã¶zel kan tahlilleri ve sÃ¼rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ alÄ±ndÄ±ktan sonra gerekirseÂ yatÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± planlÄ±yoruz ve tedavilerini dÃ¼zenliyoruz. Kovid-19 iÃ§in ayrÄ±lmÄ±ÅŸ 2Â katta tanÄ± alan ve yÃ¼ksek ÅŸÃ¼pheli hastalar yatÄ±yor. Her hastayÄ± tuvaleti, banyosuÂ olan ayrÄ± odada takip ediyoruz. Hem kendimizi hem de hastalarÄ± korumak iÃ§inÂ odalara Ã¶zel bir kÄ±yafet ve ekipmanla giriyoruz. Ã–zel beyaz bir tulum giyiyoruz.Â N95, FPP3 maskemiz hatta maskeyi 2 kat takÄ±yoruz. Ã–zel gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z ve bununÂ Ã¼zerine siperlerimiz de mevcut. Her bir odaya geÃ§iÅŸte mutlaka eldivenlerimiziÂ deÄŸiÅŸtirip dezenfektan kullanÄ±yoruz."

GÃ¶gÃ¼ÅŸ, Kovid-19 hastalarÄ±nÄ± ve kendi saÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± korumak iÃ§in gÃ¼nlÃ¼kÂdoktor ve hemÅŸire vizitinin belirli dÃ¼zeyde tutulduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Karantina altÄ±nda olduklarÄ± iÃ§in hastalarÄ±n kesinlikle odalarÄ±ndanÂ Ã§Ä±kamadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¶gÃ¼ÅŸ, "Ä°laÃ§larÄ± dÃ¼zenli olarak yanlarÄ±na veriliyor veÂ kendilerine anlatÄ±lÄ±yor. Hatta direkt gÃ¶zlem altÄ±nda hemÅŸire onun yuttuÄŸunuÂ gÃ¶rÃ¼yor. BulaÅŸÄ±n artmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in damardan ilaÃ§ tedavileri olabildiÄŸinceÂ Â Â kÄ±sÄ±tlÄ± tutuluyor. Karantina hastalarda sÄ±kÄ±ntÄ± yaratabiliyor ama saÄŸlÄ±k iÃ§in buÂ gerekli." dedi.

"KIZIM DOÄžUM GÃœNÃœNE BEN OLMADAN GÄ°RDÄ°"

Evli ve 2 Ã§ocuk sahibi olduÄŸunu dile getiren GÃ¶gÃ¼ÅŸ, "7 ve 5Â yaÅŸlarÄ±ndaki iki Ã§ocuÄŸumu okullar tatil olduÄŸunda annemin yanÄ±na Erdek'eÂ gÃ¶nderdim. Ã‡ocuklarÄ±mla sadece Facetime'dan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorum. 2 Nisan kÄ±zÄ±mÄ±n doÄŸumÂ gÃ¼nÃ¼ydÃ¼. KÄ±zÄ±m doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne ben olmadan girdi. Tabii ki bu zor bir sÃ¼reÃ§ ama Ã¶yleÂ olmasÄ± gerekiyordu. SaÄŸlÄ±k personeli olduÄŸum iÃ§in Ã§ocuklarÄ±ma risk taÅŸÄ±makÂ istemedim." diye konuÅŸtu.

EÅŸinin de kalp hastalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu iÃ§in risk faktÃ¶rÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, buÂ nedenle evin iÃ§inde de temas etmemeye ve sosyal mesafeye Ã¶zen gÃ¶sterdikleriniÂ belirten GÃ¶gÃ¼ÅŸ, evde hijyene dikkat ettiklerini, hastaneden elini yÃ¼zÃ¼nÃ¼ yÄ±kayÄ±pÂ kÄ±yafetlerini deÄŸiÅŸtirerek Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eve gittiÄŸi anda Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ± makineyeÂ attÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

VatandaÅŸlarÄ± corona virÃ¼se karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± konusunda uyaranÂ GÃ¶gÃ¼ÅŸ, "Dikkat hat safhada tutulmadÄ±ÄŸÄ± takdirde bu virÃ¼s bulaÅŸÄ±yor. BulaÅŸ sadeceÂ belirgin temastan kaynaklanmÄ±yor. 'SÃ¼per bulaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±' dediÄŸimiz insanlar asansÃ¶rÂ dÃ¼ÄŸmelerinden kapÄ± kollarÄ±na kadar her noktadan bulaÅŸtÄ±rÄ±yor. Direkt bu kiÅŸiyleÂ el sÄ±kÄ±ÅŸmaya gerek yok." ifadelerini kullandÄ±.

"HASTALARIMIZI Ä°YÄ°LEÅžTÄ°RMEK Ä°Ã‡Ä°N CANLA BAÅžLA Ã‡ALIÅžIYORUZ"

Enfeksiyon hemÅŸiresi Bahar Ã–zsÃ¶z de evli ve 7 yaÅŸÄ±nda Melek isimli birÂ kÄ±zÄ± olduÄŸunu, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olarak taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± riski ailesine gÃ¶tÃ¼rmemek iÃ§in 1Â ay Ã¶nce kÄ±zÄ±nÄ± ve eÅŸini Ã‡anakkale'deki yazlÄ±klarÄ±na gÃ¶nderdiÄŸini anlattÄ±.

Ã–zsÃ¶z, "Canla baÅŸla tÃ¼m hastalarÄ±mÄ±za hizmet vermek ve iyileÅŸtirmekÂ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. HastalarÄ±n yanlarÄ±na gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§ok fazla giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÂ yok, belli saatlere bÃ¶ldÃ¼k ama sÃ¼rekli telefonda hastalarÄ±mÄ±zla irtibatÂ halindeyiz. Herhangi bir isteklerini bize iletebiliyorlar. AilelerindenÂ istedikleri bir ÅŸey olursa da onlar bize iletiyorlar, biz de hastalarÄ±mÄ±zaÂ ulaÅŸtÄ±rÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

Hasta odalarÄ±na girerken ve Kovid-19 ÅŸÃ¼phesi gÃ¶rÃ¼len kiÅŸilerdenÂ sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ alÄ±rken Ã¶zel koruma ekipmanlarÄ±n kullanÄ±mÄ±na Ã¶nem verdiklerini belirtenÂ Ã–zsÃ¶z, sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ alma iÅŸlemiyle ilgili ÅŸu bilgileri verdi:

"SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶nderdiÄŸi bir kitle, sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ Ã§ubuÄŸumuz var.Â SÃ¼rÃ¼ntÃ¼ Ã§ubuÄŸu ile ilk baÅŸta aÄŸÄ±zdan sonra da Ã§ift burun deliÄŸinden kanalaÂ girerek burundan alÄ±yoruz. HastamÄ±za bu iÅŸlemin birazcÄ±k can yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â anlatÄ±yoruz. CanÄ± yanmayacak ÅŸekilde almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. BakanlÄ±ÄŸÄ±n Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±Â YÃ¶netim Sistemi'ne (HSYS) hasta bilgilerininin giriÅŸlerini yapÄ±p, barkodlarÄ±nÄ±Â bastÄ±ktan sonra da ilÃ§e saÄŸlÄ±ÄŸa soÄŸuk zincirle gÃ¶nderimini yapÄ±yoruz."

Ã–zsÃ¶z, vatandaÅŸlara evde kalmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, bu sÃ¼receÂ uyum saÄŸlanÄ±rsa TÃ¼rkiye'nin corona virÃ¼sÃ¼ kÄ±sa sÃ¼rede yeneceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifadeÂ etti.

"EVDE AYRI BÄ°R ODADA DURUYORUM"

Kovid-19 hastalarÄ±nÄ±n odalarÄ±nÄ±n temizliÄŸini yapan yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±kÂ personeli GÃ¼lsÃ¼n HacÄ±haliloÄŸlu ise 6, 7 ve 14 yaÅŸlarÄ±nda 3 Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu dileÂ getirerek, "SalgÄ±n nedeniyle evime gittiÄŸim zaman ilk etapta hijyenimi veÂ izolasyonumu saÄŸlÄ±yorum. Evde ayrÄ± bir odada duruyorum. Ã‡ocuklarÄ±mla Ã§ok fazlaÂ temasta bulunmuyorum." dedi.

HacÄ±haliloÄŸlu, Ã§ocuklarÄ±na salgÄ±n sÃ¼recinin uzun ve zor olacaÄŸÄ±nÄ±,Â bunu hep birlikte atlatacaklarÄ±nÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hastanede kendini korumak iÃ§in gerekli tedbirleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtenÂ HacÄ±haliloÄŸlu, "Kovid-19 hastalarÄ±yla ilgileniyorum. OdalarÄ±nÄ±n dezenfeksiyonunuÂ saÄŸlÄ±yorum. Hastalarla birebir temasa girmiyorum. Moral ve motivasyon iÃ§in birkaÃ§Â deyimde bulunuyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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