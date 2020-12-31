Kovid kabusu!

200’e yakın ülkede görülen kökeni henüz bilinmeyen Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-Cov-2 dünya üzerinde 1.8 milyonun üzerinde can aldı. Dünyanın en ücra köşesine kadar ulaşan virüs nedeniyle insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir sağlık krizi yaşandı. İnsanlığı hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik dönüşüme zorlayan Kovid-19 salgını, dünyayı evlerine kapattı, sosyal hayatları değiştirdi ve çalışma düzenini altüst etti. Dünyada Kovid-19’a karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmaları, bir yıldan kısa sürede ilk sonuçlarını verdi. Aşılar, dünya için çetin geçen 2020 kâbusundan çıkış için umut oldu.