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31.12.2020 - 07:00 |

Kovid kabusu!

Felaketlerle anılan 2020, dünyanın “Kovid-19” adı verilen ortak bir sorunla yüzleştiği kâbus dolu bir yıl oldu. 2019’un son gününde Çin, Dünya Sağlık Örgütü’ne ülkede olağan dışı zatürre vakaları görüldüğünü bildirdiğinde dünya 2020’de bir virüse neredeyse yüz binlerce kurban vereceğinden habersizdi.

Kovid kabusu!

 

200’e yakın ülkede görülen kökeni henüz bilinmeyen Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-Cov-2 dünya üzerinde 1.8 milyonun üzerinde can aldı. Dünyanın en ücra köşesine kadar ulaşan virüs nedeniyle insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir sağlık krizi yaşandı. İnsanlığı hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik dönüşüme zorlayan Kovid-19 salgını, dünyayı evlerine kapattı, sosyal hayatları değiştirdi ve çalışma düzenini altüst etti. Dünyada Kovid-19’a karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmaları, bir yıldan kısa sürede ilk sonuçlarını verdi. Aşılar, dünya için çetin geçen 2020 kâbusundan çıkış için umut oldu.

Kovid kabusu

Kovid kabusu

Kovid kabusu

Kovid kabusu

Pelet fabrikasında korkutan yangınMuğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.
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