Köy yolunda asfalt döken ekipler, heyelandan son anda kurtuldu

Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, Kemah'a bağlı Yücebelen köyü yolunun altyapısını tamamladıktan sonra bugün sabah saatlerinde asfalt çalışmasına başladı. Genişletilen yolun 10 kilometrelik bölümünü asfaltlamaya başlayan ekipler, dolu ve sağanak nedeniyle çalışmalara ara verdi. Şiddetli yağmur sonrası bölgede heyelan meydana geldi. Tonlarca toprağın çamur gibi aktığı bölgeden işçiler, son anda kendilerini kurtardı. Yolda dev yarıklara neden olan heyelan sonrası ekipler, asfalt malzemesiyle açılan çukurları kapatmaya çalıştı. Yücebelen köyü yolunu ulaşıma kapatan heyelan sonrası ekipler, çalışmaya başladı.