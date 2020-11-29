Köyde 4 kişi ölünce yaptılar! 'Onları yaşatmayı diliyoruz'

Taşkaesen Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, bu yıl köyde vefat edenler için Kortik bölgesinde meyve ağacı dikildikten sonra helva dağıttı.

Dernek başkanı Eyyüp Daşcan, köyde yaşamını yitirenlerin anısına ağaç diktiklerini belirterek, "Bu sene köyümüzde vefat eden dört kişinin anısına ağaç dikerek onları yaşatmayı diliyoruz. Bu insanların duyarlılığı ile alakalıdır. Ölenlerin adına diktiğimiz fidanların üzerine isim levhaların üzerine astık." dedi.