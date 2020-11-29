Köyde 4 kişi ölünce yaptılar! 'Onları yaşatmayı diliyoruz'

Taşkaesen Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, bu yıl köyde vefat edenler için Kortik bölgesinde meyve ağacı dikildikten sonra helva dağıttı.
Dernek başkanı Eyyüp Daşcan, köyde yaşamını yitirenlerin anısına ağaç diktiklerini belirterek, "Bu sene köyümüzde vefat eden dört kişinin anısına ağaç dikerek onları yaşatmayı diliyoruz. Bu insanların duyarlılığı ile alakalıdır. Ölenlerin adına diktiğimiz fidanların üzerine isim levhaların üzerine astık." dedi.
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yokSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grupları ile Covid-19 arasındaki ilişkiye dair, "Hangi kan grubu olursa olsun, her ne kadar çalışmalarda belirli kan gruplarında hastalarda daha nadir olduğu gösterilmiş olsa da tedbirler tüm kan grupları için aynıdır. Kişinin kan grubu ne olursa olsun, kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yoktur" dedi.