MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Köyde başladı, hastane önünde devam etti! Çok sayıda yaralı var
ABONE OL
03.10.2020 - 19:41 | | DHA

Köyde başladı, hastane önünde devam etti! Çok sayıda yaralı var

Iğdır'a bağlı Yukarıçarıkcı köyünde Doğru ve Salda ailelerinin fertleri arasında çıkan kavga, hastane önünde devam etti. Olayda 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yukarıçarıkcı köyünde meydana geldi. Doğru ve Salda ailelerinin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Yakınlarının durumunu öğrenmek için hastaneye gelen iki ailenin fertleri arasında yeniden kavga çıktı. Devlet hastanesinin bahçesinde devam eden kavga, polisin araya girmesiyle son buldu. 

Kavgada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Ağır yaralandığı belirlenen Abdulselam Doğru Ağrıya, Şemsettin Doğru ise Erzurum'a sevk edildi. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, kaçarken hayatını kaybettiHatay'da, yolda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayınca kaçmaya çalışan Ahmet Doğan (44), bisikletin kontrolünü yitirerek, düşüp, başını refüje çarptı. Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı! Türkiye bugünkü koronavirüs tablosunda son durum nedir?

3 Ekim koronavirüs tablosu vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı! Türkiye bugünkü koronavirüs tablosunda son durum nedir?

Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

Okullar ne zaman açılacak, 5 Ekim 2020'de liseler açılıyor mu? Son dakika 2020-2021 hangi liseler açılıyor, kaç gün okul olacak?

Okullar ne zaman açılacak, 5 Ekim 2020'de liseler açılıyor mu? Son dakika 2020-2021 hangi liseler açılıyor, kaç gün okul olacak?

Sıradaki Haber