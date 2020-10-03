Köyde başladı, hastane önünde devam etti! Çok sayıda yaralı var

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yukarıçarıkcı köyünde meydana geldi. Doğru ve Salda ailelerinin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakınlarının durumunu öğrenmek için hastaneye gelen iki ailenin fertleri arasında yeniden kavga çıktı. Devlet hastanesinin bahçesinde devam eden kavga, polisin araya girmesiyle son buldu.

Kavgada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Ağır yaralandığı belirlenen Abdulselam Doğru Ağrıya, Şemsettin Doğru ise Erzurum'a sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.