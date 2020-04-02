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02.04.2020 - 12:10 | | DHA

Köydeki karantinaya uymayınca 3 bin 150 lira ceza verildi!

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünde corona virüs salgını nedeniyle dün başlatılan karantina uygulamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Köydeki karantinaya uymayınca 3 bin 150 lira ceza verildi!

Banaz'a 16 kilometre mesafedeki 775 nüfuslu Gürlek köyünde, corona virüs tedbirleri kapsamında dün karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Sağlık ekipleri, 3 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığı köyde, evleri dolaşarak vatandaşların ateşini ölçüp, sağlık durumlarını kontrol etti.

Banaz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise karantina kurallarına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, köy halkının, muhtar aracılığıyla ilettiği ihtiyaçlarının jandarma tarafından karşılanıp, ulaştırıldığı bildirildi.

 

 

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