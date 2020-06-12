Koyun otlatmaya giden adam ölü bulundu!

Edinilen bilgilere göre olay, Narıncalı köyünde öğlen saatlerinde meydana geldi. İzmir'de yaşayan Cemal Akgün (53) kardeşinin yanına ziyarete geldi.

Dün sabah saatlerinde kardeşine ait olan koyunları otlatmak için evden ayrıldı. Uzun süre dönmeyen adamın yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Akgün'ü arama çalışması başlattı. AFAD ve UMKE ekiplerinin de dahil olduğu arama çalışmasında Akgün'ün cesedi evinin 3 kilometre uzaklığındaki bir arazide bulundu.

Akgün'ün neden öldüğü henüz belirlenmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.