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01.11.2020 - 16:46 | | İHA

Köyün yarısı koronavirüse yakalandı!

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 14 kişinin ikamet ettiği Kayaelması köyünde 8 kişi koronavirüse yakalandı.

Köyün yarısı koronavirüse yakalandı!

İnebolu ilçesinin en az nüfusa sahip olan ve 14 kişinin yaşadığı Kayaelması köyünde 8 kişi korona virüse yakalandı. Ayrıca İnebolu’nun Sökü köyünde de 13 kişinin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Yaklaşık 30 kişinin yaşadığı Sökü Köyü Muhtarı Adem Takkur'un da Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Muhtar Takkur'un tedavisine ise evinde başlandı.

 

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