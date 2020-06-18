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18.06.2020 - 02:02 | | DHA

Koyun yola atladÄ±, 2 araç çarpÄ±ÅŸtÄ±: 9 yaralÄ±

Ä°zmir'in KemalpaÅŸa ilÃ§esinde, iddiaya gÃ¶re bir koyunun yola atlamasÄ± sonucu fren yaparak durmaya Ã§alÄ±ÅŸan otomobile arkasÄ±ndan gelen hafif ticari araÃ§ Ã§arptÄ±. Otomobilin Ã§arptÄ±ÄŸÄ± koyunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kazada 4Ã¼ Ã§ocuk 9 kiÅŸi yaralandÄ±.Â

Koyun yola atladÄ±, 2 araç çarpÄ±ÅŸtÄ±: 9 yaralÄ±

Kaza, saat 22.30 TorbalÄ± - KemalpaÅŸa yolu Ã‡iÃ§inili KÃ¶y yakÄ±nÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, TorbalÄ± yÃ¶nÃ¼nden KemalpaÅŸa istikametine seyir halinde olan Erkan Y. idaresindeki 45 YC 0468 plakalÄ± otomobil, yola aniden Ã§Ä±kan koyunu fark edince fren yaptÄ±. Erkan Y.'nin Ã§abalarÄ±na raÄŸmen otomobil koyuna Ã§arptÄ±. Bu arada GÃ¶khan A. yÃ¶netimindeki 34 BCC 895 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, Ã¶nÃ¼nde aniden fren yapan Erkan A. yÃ¶netimindeki otomobile Ã§arptÄ±.

KazasÄ±ndaÂ koyun Ã¶lÃ¼rken, araÃ§larda bulunanÂ Ã‡Ä±nar BuÄŸra Y. (5) Erkan Y. (33), HÃ¼daver Y. (29), Toprak Aras Y. (3), Eymen Ege C. (5), Bartu C. (3), GÃ¶khan C. (31) Gamze C. (28) ve Eda K. (28) olmak Ã¼zere 4'Ã¼ Ã§ocuk 9 kiÅŸi yaralandÄ±. Ã‡evredeki vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri Ã§evre gÃ¼venliÄŸini alÄ±rken, saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±lara mÃ¼dahalede bulundu.Â YaralÄ±lardan 6sÄ± KemalpaÅŸa Devlet Hastanesinde, 3Ã¼ ise Ege Ãœniversitesi Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

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