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14.04.2020 - 15:35 | | DHA

Koyunlarını kırkarken elektrik akımına kapılıp öldü!

Feci ölüm... Bursa'da koyun kırkarken elektrik akımına kapılan Erhan Nizam (33) hayatını kaybetti.

Koyunlarını kırkarken elektrik akımına kapılıp öldü!

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılıkla geçimini sağlayan evli ve iki çocuk babası Erhan Nizam, koyunlarını kırkmak için ağıla gitti.

Burada kırkma makinesinin fişini takan Nizam, kablodaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Erhan Nizam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erhan Nizam'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Koyunlarını kırkarken elektrik akımına kapılıp öldü

 

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