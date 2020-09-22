Kozan’da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı

Adana Kozan Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir galerinin önüne gelen motosikletli kişiler, Kalaşnikoflarla iş yerine ateş açtı. Bu sırada içeride bulunan Ali K. ile Halan T., yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Sokak boks ringine dönüştü, yumruk ve tekmeler havada uçuştuArnavutköy’de iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Boks ringini aratmayan kavgada bir kişi yediği yumruk darbeleriyle trafikte bekleyen arabaların altına düşerken, o anlar kameraya yansıdı.