Kozan'daki orman yangını söndürüldü

Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazinin sarp, rüzgarın da etkisiyle ekipler, yangına müdahalede güçlük yaşadı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak, saat 05.00 sıralarında söndürüldü. Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi. Sığınakta ayrıca el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.