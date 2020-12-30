KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS tercihleri saat kaçta başlayacak? Kadrolar ve taban puanları...

2020/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için bugün tercihler alınmaya başlanacak. Binlerce kişinin gözü kulağı ÖSYM'de... Kılavuz sabırsızlıkla beklenirken "KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS tercihleri saat kaçta başlayacak?" soruları art arda geliyor.

KPSS-2020/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu henüz yayımlanmış değil. Tercih başvuruları ise 30 Aralık 2020 günü başlayacak ve 7 Ocak 2021'de sona erecek. Kulavuzun da saat kaçta yayımlanacağı henüz açıklanmadı.

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.