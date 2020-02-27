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27.02.2020 - 17:43 |

KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Kamu Personel Seçme Sınavı'na girip başarılı puan elde edenler en son Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli kadroları için tercihlerde bulundu. Bugün itibarıyla tercihlerin üzerinden 7 gün geçerken sonuçlar sabırsızlıkla bekleniyor.

KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanır?

 

KPSS-2020/4 tercih sonuçları için binlerce kişi bekliyor. Bir önceki tercih sonuçlarının 8'inci günde açıklanamsı adayların heyecan katsayısını bir hatli artırmış durumda... Adaylar bir haber almak adına "KPSS-2020/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunu soruyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2020/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkında açıklanan net bir tarih yok. Sağlık Bakanlığı'nın bir önceki yapılan tercih sonuçları 8. günde açıklanmıştı. Bu süreç hesap edildiğinde son tercih sonuçlarının 28 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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