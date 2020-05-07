KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sözleşmeli personel [avukat, büro görevlisi, şehir plancısı, mimar ve mühendis (çevre mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, jeoloji mühendisi, maden mühendisi)] alınacak. Başvurular 29 Nisan tarihi itibarıyla sona erdi. Şimdi sonuç tarihi bekleniyor. Peki, tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS-2020/6 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçları hakkında resmi bir açıklama henüz yok. Bir önceki tercihler 8-15 Ocak tarihleri arasında alınırken sonuçlar 21 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu süre hesap edildiğinde KPSS-2020/6 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçlarının bugün veya yarın açıklanması bekleniyor.