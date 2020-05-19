KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercihleri nasıl ve nereden yapılır? Tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 15-28 Mayıs tarihleirnde alınacak. Hemen ilk günlerden başvurularını tamamlayanlar 'KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?' sorusuna cevap bulmaya çalışırken henüz başvuru yapmayanlar ise konu hakkında detaylı bilgi almaya çalışıyor.

KPSS-2020/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih sonuçları ile ilgili net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl gerçekleşen başvuruların sınucu 9. gün açıklanmıştı. Bu yıl da yine aynı süreçte sonuçların açıklanması bekleniyor. Bu nedenle gözler 6 Haziran tarihine çevrilmiş durumda...

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzu