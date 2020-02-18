18.02.2020 - 11:31 |
KPSS 2020 başvuru tarihleri: Lisans, ortaöğretim, önlisans başvuruları başladı mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) bu yıl yine yüzbinlerce kişi başvuracak. Ortaöğretim ve önlisans mezunlarının da bu yıl başvuru yapacak olması sebebiyle sayı daha da artacak. Devlet memuru adayları heyecanla bekleyiş içerisinde ve Lisans, ortaöğretim, önlisans başvuruları başladı mı? sorusu gündemde...
2020 KPSS Ortaöğretim, Önlisans, Lisans sınavına yüz binlerce kişi hazırlanıyor. Hazırlıklar devam ederken başvuru tari,hleri de bir yandan sorgulanıyor. Şu sıralar en çok yöneltilen soru KPSS başvuruları başladı mı? şeklinde...
KPSS NE ZAMAN?
KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.
KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.
KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.
Robinson Ziya dedenin hayatı belgesel olduKeban Baraj Gölü havzasındaki 3 bin 500 fidan dikilen adayı İHA muhabirlerinin fark edip "Gerçek bir Robinson Crusoe" hikayesi olarak haberleştirdiği 81 yaşındaki Ziya Abay'ın hayatı ödüllü akademisyen Turgay Kural tarafından belgeselleştirildi.