KPSS 2020 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM yayınladı: 2020 KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu?

KPSS sınavları ertelendi mi sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Memur ve öğretmen olarak devlet kadrolarına atanmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan 9 sınavın ertelendiği açıklamasının ardından KPSS sınavları ertelendi mi KPSS sınavları ne zaman yapılacak sorularına yanıt aramaya başladı. Peki KPSS sınavları ertelendi mi hangi tarihte yapılacak?

2020 KPSS NE ZAMAN, BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE ALINACAK?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.

KPSS SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

KPSS sınavları henüz ertelenmedi. ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz güncellenecektir.